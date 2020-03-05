商務部：2月下旬消費觸底回升　預警進出口波動

中國商務部市場運行司副司長王斌周四(5日)表示，隨着新冠肺炎疫情防控形勢逐漸呈現持續向好形勢，近期內地消費市場運行出現積極信號，2月下旬以來銷售觸底回升。

據商務部重點監測千家零售企業的日均銷售額，2月下旬較同月中旬增長5.6%，終止1月下旬以來的負增長。其中，汽車需求上升，反彈增長較為明顯，2月下旬較中旬增幅達14.8%；通訊器材、家電分別增長11.7%及11.1%。

不過，今年首兩個月的進出口數據快將出爐，外界普遍預期雙雙錄得負增長。王指出，從地方及行業反映的情況來看，外貿企業除面臨復工難、運輸難等問題外，還面臨接單難、履約難、國際物流不暢等外部難題，令外貿形勢更嚴峻。考慮到每年首季受農曆新年因素影響，進出口均會出現一定波動，今年加上疫情因素，進出口出現波動在所難免，但強調影響屬暫時及階段性的。

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