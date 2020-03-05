港鐵去年少賺25%　預警今年首兩個月淨利潤受累13億

集團表示，受累於新型冠狀病毒疫情及香港公眾活動，多項業務均受到了嚴重影響。根據初步估計，集團經常性業務淨利潤在2020年首兩個月的財務影響預計約為13億港元。新型冠狀病毒疫情爆發對業務的影響預期將會持續一段時間，但其影響的確切時間及規模難以預測，並需視乎情況發展而定，已採取多項成本控制措施，以減低當前挑戰所引致的財務影響。

業績表示，去年來自客運業務收入增長2.3%，主要由於高速鐵路(香港段)自2018年9月通車的全年影響，惟被公眾活動的不利影響所抵銷。總乘客量下跌6.4%，去年上半年增長2.5%，而去年下半年則下跌14.8%。不計及公眾及非港鐵控制的因素影響，重鐵網絡列車按照編定班次行走和乘客車程準時程度均維持於99.9%水平。

作為沙田至中環綫(沙中綫)的一部分之屯馬綫第一期(由三個車站組成)於2020年2月14日成功通車。已於2020年2月11日提交沙中綫造價估算予香港政府，集團現正與香港政府商討項目管理費。

另外，去年來自車站商務和物業租賃業務收入增長5%，主要由於高速鐵路(香港段)的全年貢獻，足以抵銷公眾活動所帶來的不利影響，主要與向租戶提供的租金優惠有關。物業發展利潤為55億元，主要來自MALIBU(日出康城第五期)和「The LOHAS康城」(日出康城第七期商場)，已於2019年及2020年，分別批出兩項及一項新物業發展項目。

中國內地及國際業務方面，去年位於杭州、澳門、悉尼和倫敦的四條新鐵路綫或鐵路段已經通車，並獲得了兩項新專營權：北京地鐵17號綫營運和維修專營權，和延伸現有悉尼地鐵合約至城市及西南綫。就英國西南部鐵路作出了4.36億元的虧損性合約撥備。

展望未來，在多個不明朗因素下，例如主要經濟體增長放緩、環球地緣政局不明，以及香港持續公眾活動和新型冠狀病毒疫情爆發等，全球和本地經濟的前景預期將面臨重重挑戰。日出康城第六期的利潤入帳視乎建築進度而定。於未來12個月左右，視乎市況而定，集團希望為三項物業發展項目進行招標。

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