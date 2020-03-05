九倉置業吳天海：租金跟大市浮動 料首季表現受壓
2020年03月05日 16:58
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吳天海(左)
九龍倉置業(01997)主席吳天海在網上業績發布會上表示，新冠肺炎疫情對業務影響在農曆新年之後方開始，因此1月首3個星期業務未受影響，2月份所受影響較大。他並預期，今年的租戶續租租金將會受壓，因續租租金是跟隨市況浮動，新簽租約的租金會有若干調整，他亦相信，沒有業主能夠保持租金與往年一樣100%不變。
他指，公司有為租戶提供減租等安排，但因為簽了保密協議，不方便詳細談論，相信租戶也不想公開。他亦拒絕評論是否有為全體租戶減租。
市傳公司旗下商場空置率上升，他澄清並不屬實，只是商戶裝修的情況時有發生，而且以面積計算，商場出租率仍能維持97至98%的水平。
至於商場的續租情況，吳僅表示，公司在每一年都會審視租客組合，置換租客每一年都會有，今年也不例外。
寫字樓業務方面，吳天海直言，寫字樓租金收入要視乎經濟表現。除非經濟活動能復甦，公司對寫字樓前景「心裏有數」，預期2020年收入會有壓力。對於今年寫字樓空置率預測，他表示不能夠提供答案，因為無法預料疫情何時完結，以及疫情過後經濟反彈速度有多快。
他並透露，集團旗下亦有經營酒店，相信全個酒店行業，以五星級酒店計，2月份入住率不到10%。他透露，2月份酒店總收入，與2019年2月比較，佔比不足5%。
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