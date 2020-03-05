九倉置業吳天海：租金跟大市浮動　料首季表現受壓

他指，公司有為租戶提供減租等安排，但因為簽了保密協議，不方便詳細談論，相信租戶也不想公開。他亦拒絕評論是否有為全體租戶減租。

市傳公司旗下商場空置率上升，他澄清並不屬實，只是商戶裝修的情況時有發生，而且以面積計算，商場出租率仍能維持97至98%的水平。

至於商場的續租情況，吳僅表示，公司在每一年都會審視租客組合，置換租客每一年都會有，今年也不例外。

寫字樓業務方面，吳天海直言，寫字樓租金收入要視乎經濟表現。除非經濟活動能復甦，公司對寫字樓前景「心裏有數」，預期2020年收入會有壓力。對於今年寫字樓空置率預測，他表示不能夠提供答案，因為無法預料疫情何時完結，以及疫情過後經濟反彈速度有多快。

他並透露，集團旗下亦有經營酒店，相信全個酒店行業，以五星級酒店計，2月份入住率不到10%。他透露，2月份酒店總收入，與2019年2月比較，佔比不足5%。

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