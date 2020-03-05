九倉置業吳天海：香港將來有三個「可」

他指出，第一個「可」是「可憐」，是形容香港的短期很可憐，相信沒有人能夠反對。至於第二個「可」是「可能」，香港的中期「可能3個月就冇問題，可能6個月冇問題」，但結果如何沒有人知道。

第三個「可」是「可愛」。他相信，香港的長期營商環境仍然很「可愛」，對於有人說，香港未來已經「玩完」，他不同意，並表示，相信大家有實力挨過這個浪，只要有心去做，就會做得好。

他又表示，業務不能只看短線，要看中長線。中長線而言，香港有能力吸引各地消費者，包括本地及外來客。外來客不單是中國旅客，還有東南亞等國際旅客。他相信，香港經濟、訪港旅客人次會再次復甦，能回到以往水平。

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