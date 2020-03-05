港鐵：未決定4月會否再減租　日出康城商場招租進度慢

可是他沒有正面回答公司會否裁員，以及今年財務的負面影響會否多於去年的23億元，只表示會密切留意事件，制定合適的方案。

財務總監許亮華則表示，港鐵負債比率低，財務穩健。他又指，雖然早前有評級機構發表報告顯示對港鐵財務擔憂，但評級沒有改變，對公司未來融資沒有影響。至於上周公司公布，需為沙中線項目管理費撥備13.7億元，許稱有關撥備影響會在今年反映。

港鐵早前已減免了部分中小租戶的租金，至於4月會否再實行租金減免，物業總監鄧智輝示現時仍是3月，相信仍言之尚早。至於新的日出康城第7期商場「THE LOHAS康城」，他表示，仍會按原來計劃在下半年分階段開幕，目前預租的樓面逾一半，「但無可否認，近兩月疫情，令招租進度慢咗」。

鄧又表示，未來約12個月港鐵會推出3個住宅項目作招標，分別為日出康城第13期，黃竹坑港鐵上蓋項目第5和6期，可建住宅單位總數逾4,600個。他對今年樓市審慎樂觀，表示雖然有疫情影響，但香港對房屋需求仍大，推出項目的詳細時間表需視乎市場情況，以及準備標書的進度。

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