6盤入紙預售樓花涉逾2800伙 年半最多
2020年03月05日 17:39
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發展商重新積極部署開盤。地政總署公布，2月份共有6個住宅新盤入紙申請預售樓花同意書，共涉2,814伙，創逾1年半以來新高，當中最大規模為南豐集團的將軍澳日出康城第10期，將建893伙。而新世界發展(00017)的大圍站第一期，亦屬鐵路項目，提供783伙，發展商早前預告上半年有機會開售。
至於其他新申請項目包括不少豪宅盤，例如信和置業(00083)位於馬鞍山耀沙路8號的臨海盤，提供160伙。而新鴻基地產(00016)的何文田太子道西項目，設有101伙，長實集團(01113)沙田九肚麗坪路18號，則料建266伙。
同時，亦有新界區大型項目準備售樓，屯門青山公路青山灣段8號上月亦加入待批行列，設有611個單位。
另方面，上月共有3個項目獲批預售，全屬新地項目，包括天水圍Wetland Seasons Park第2期、屯門海皇路第1與2期，分別提供699、263及406伙。截至上月底共有24個住宅盤待批售樓紙，共涉6,777伙，按月上升逾27%。
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