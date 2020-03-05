6盤入紙預售樓花涉逾2800伙　年半最多

同時，亦有新界區大型項目準備售樓，屯門青山公路青山灣段8號上月亦加入待批行列，設有611個單位。

另方面，上月共有3個項目獲批預售，全屬新地項目，包括天水圍Wetland Seasons Park第2期、屯門海皇路第1與2期，分別提供699、263及406伙。截至上月底共有24個住宅盤待批售樓紙，共涉6,777伙，按月上升逾27%。

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