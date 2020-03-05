神秘交易員押注366萬！賭聯儲局3周內減息至負利率

美國聯儲局突然大手減息0.5厘，讓「一切不可能變成可能」，就此目前有一位交易員正押注，在3周內美國將加入歐洲和日本的負利率行列。

該交易員透過以大約47萬美元(約366萬港元)，押注10年期最便宜可交割債券期貨的孳息率，將在3月27日到期前跌至負數，也就是相當於押注接下來的3周債券孳息率，將有大約0.9厘跌幅。

若這位交易員如意算盤要打響，在考慮到市場已定價減息0.43厘後，還需要聯儲局在這基礎上額外減息0.47厘，也就是再額外減息兩次。

如果這位交易員是正確的，他將獲得超過20倍的利潤，相當於-0.1厘的孳息率，那麼47萬美元(約366萬港元)的資金將增長至1,000萬美元(約7,800萬港元)！

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