克魯格曼直言「減息難救市」　目前危機是08年遇上79年

金融市場陷入恐慌，對經濟展望憂心忡忡，於是美國聯儲局上周已強烈暗示會盡快減息，美股亦因而跌幅收窄。

上述情景似曾相識嗎？惟諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼(Paul Krugman)指出，這反而令他想起2000年12月5日的往事。

回看2000年12月5日，時值科網泡沫爆破期間，當時的聯儲局主席是格林斯潘，亦曾暗示會大幅減息，然而，對股市的振奮效應有如曇花一現，美股很快就恢復跌勢。

在2000年，金融市場有充分理由相信格林斯潘能救經濟，但到了2020年的今天，市場對現任聯儲局主席鮑威爾的信心明顯薄弱得多，因20年前對抗衰退的政策彈藥遠比今天強大。回看2000年底聯儲局利率高於6厘，後來能透過大手減息約5厘救市，但這麼大的減息幅度仍不足以防止美股崩盤和經濟步入衰退。

約20年後的今天，聯儲局已減息至1至1.25厘，能進一步減息刺激經濟的空間遠比當年來得小。再者，海外主要央行處境更糟糕，例如歐洲央行已負利率，利率減無可減。

那麼，接下來會如何發展？克魯格曼指出兩點：一，疫情看來對美國經濟的衝擊會愈來愈嚴重；二，聯儲局和其他國家央行應變的政策運作空間有限。

目前全球面對兩種震撼：一種是「需求震撼」，像是2008年金融海嘯；另一種是「供應震撼」，像1979年石油危機。他指出，「需求震撼」無疑需要祭出刺激措施，包括減息及其他貨幣政策；至於「供給震撼」，政策反應較不明確，因會推升通脹，以致1979年爆發石油危機後，聯儲局甚至要短暫加息。

克魯格曼認為，目前疫情同時帶來「供應震撼」及「需求震撼」，因疫情阻斷了全球供應鏈的同時，世界各地民眾也紛紛停止旅遊、企業取消投資等。

因此，他指出，未來的道路將顛簸不平，呼籲大家要有心理準備。

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