新冠肺炎：倘疫情受控　內地失業大軍仍料達500萬

內地自爆發新冠肺炎後，工廠及辦公室相繼停工，公司利潤受到拖累，部分或因而倒閉，甚至引發失業潮。經濟學人智庫(EIU)分析師王丹表示，即使內地的疫情在3月底前受控，亦也可能導致高達500萬人失業。

雖然有指部分內地本來已停發工資的大型國有企業，已開始向員工發放信用卡，以幫助支付日常開支，信用卡費用由企業償還。惟外媒報道，內地有1/4城鎮勞動力是個體經營者或和家族企業有關聯，他們沒有取得政府對國企補助的資源。凱投宏觀經濟學家伊凡斯普瑞查德表示，這些城鎮失業民眾收入可能已銳減。他續指，內地城鎮失業所造成的任何收入損失，都使民眾支出強勁反彈的空間減少。

中國工信部調查顯示，截至2月底，內地中小企業企30%恢復正常運營。中國徵聘網站智聯招聘2月中旬對8,000多家公司進行的調查顯示，近1/3公司計劃裁員，46%稱可能無法按時支付薪水，還有近兩成準備申請破產。

據目前所得的最新數據，內地城鎮失業率已自去年初的4.8%，升至去年12月的5.2%。許多經濟學家和學者過往一直警告，中國官方失業率數據可能低估了實際情形。

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