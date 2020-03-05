嘉湖交投月飆1.8倍 議價空間陸續收窄
2020年03月05日 18:42
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嘉湖山莊
中原伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊本月至今錄得12宗成交，較上月同期增加1.8倍。筍盤買少見少，議價空間陸續收窄，疫情初期議幅最多約8%，近期收窄至最多3%，美國宣布減息後進一步收窄至2%。
伍耀祖表示，其中樂湖居12座中層A室，實用面積636方呎，套三房間隔，向東北，新近以643.8萬港元易手，呎價10,123元。
據了解，原業主於2013年6月以358萬元買入，持貨約7年，帳面獲利285.8萬元，期內升值80%。
另外，景湖居6座低層E室，實用面積446方呎，兩房間隔，享內園景，以460萬元沽出，呎價10,314元。原業主於1995年6月以184.2萬元一手買入，帳面獲利275.8萬元，期內升值1.5倍。
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