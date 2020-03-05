【一手盤攻略】康城OCEAN MARINI　升值潛力一觸即發

日出康城為純私人發展項目，共分13期發展，預計提供約2.5萬個單位，將會是未來的供應重鎮。由會德豐地產推出的OCEAN MARINI，為第九期中最近海，合共提供503伙，實用面積由450至1,476方呎，主打兩至三房，亦設小量四房大戶。

項目周邊發展潛力無限，皆因香港核心商業區逐漸東移，不少甲級商廈遷到觀塘、九龍灣一帶，而連接日出康城和東九龍的T2主幹路亦已動工，預料竣工後能吸引一眾優質租客進駐該區，租金水平亦會水漲船高。

至於日常配套，區內的大型購物商場THE LOHAS將會在下半年落成，而區外亦有多個具規模的購物熱點。想知更多，馬上去片了解！

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