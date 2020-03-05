【新盤追擊】日出康城OCEAN MARINI　體驗臨海生活

想住海邊擁抱大自然，又想鄰近港鐵站四通八達，日出康城新盤OCEAN MARINI，或者可一次過滿足你的願望！

日出康城第9C期的OCEAN MARINI坐落在臨海地段，面向將軍澳海灣以及藍塘海峽，部分單位可享無敵海景。樓盤地利優勢不單只是近海，還毗鄰鐵路站，可直達全港各個商業區，例如由康城站乘坐至觀塘站，車程僅17分鐘，即使往中環站也不過是32分鐘。

區內基建發展多，帶來不少機遇，正在動工的六號幹線是其中之一，未來通往九龍西的車程將大幅縮減，經西九龍高鐵站往返內地相當方便。另外，將軍澳第67區亦正興建新政府大樓，最快在2023年竣工，屆時入境事務處總部等會搬遷至此，有望帶動區內住屋需求，帶來優質租客，鄰近的日出康城相信可分一杯羹。

以往日出康城的居民被稱為「開荒牛」，但經過多年發展，生活配套日趨完善，區內大型購物商場The Lohas料今年下半年開幕。日出康城有望變身成新晉的大型中產社區，格局猶如港島區的太古城，樓價可看高一線。

OCEAN MARINI提供逾500伙，戶型選擇多，由2至4房都有，適合大小家庭。樓盤附近有多間國際學校，包括思貝禮國際學校、法國國際學校、英育德(香港)學校等，家長不愁無選擇。

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