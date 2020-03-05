德意志資產管理：內地疫情初步受控　互聯網及醫療股最受惠

德意志資產管理亞太區投資主管Sean Taylor在電話會議指，新冠肺炎在內地已初步受控，工廠亦陸續復工，但疫情在世界各地正在擴散，現時難以評估對經濟的影響。他下調全球經濟增長展望由3.1%降至3%，中國經濟增長展望亦由5.8%降至5.5%，反映疫情帶來的影響。

他指，疫情嚴重拖累中國首季經濟，惟有信心疫情在4月進一步受控，料次季有機會出現反彈。他關注內地互聯網板塊能受惠於人們在家工作及學習，民眾的保健意識提升亦有利醫療及保險行業。

他認為，隨着美國市場盈利展望向下，新興市場結構上仍呈升勢，新興市場長遠展望較已發展市場樂觀。他又指，內地政府推出刺激經濟措施，有利中國股市表現，特別是房地產及基建。

貨幣政策方面，他相信環球央行仍維持低息政策，美國聯儲局早前緊急減息主要由於疫情方面的影響。參考金融海嘯的經驗，他認為，聯儲局需要更早作出行動，以重建市場信心，相信如病毒對經濟帶來持續影響，當局仍會再度減息，雖然減息有助消費，但對金融股則較負面。

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