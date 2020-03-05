新盤UPDATES：大批項目積極籌備年內登場
2020年03月05日 20:28
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新盤推售氣氛轉活，除了本月將有多個項目推出外，大批樓盤亦正積極籌備年內登場，帶動上月新申請預售樓花單位數量大幅急升。
●6盤入紙預售樓花涉逾2800伙 創年半最多
地政總署公布，2月份共有6個住宅新盤入紙申請預售樓花同意書，共涉2,814伙，創逾1年半以來新高，當中最大規模為南豐集團的將軍澳日出康城第10期，將建893伙。而新世界發展(00017)的大圍站第一期，亦屬鐵路項目，提供783伙，發展商早前預告上半年有機會開售。
至於其他新申請項目包括不少豪宅盤，例如信和置業(00083)位於馬鞍山耀沙路8號的臨海盤，提供160伙。而新鴻基地產(00016)的何文田太子道西項目，設有101伙，長實集團(01113)沙田九肚麗坪路18號，則料建266伙。
同時，亦有新界區大型項目準備售樓，屯門青山公路青山灣段8號上月亦加入待批行列，設有611個單位。
另方面，上月共有3個項目獲批預售，全屬新地項目，包括天水圍Wetland Seasons Park第2期、屯門海皇路第1與2期，分別提供699、263及406伙。截至上月底共有24個住宅盤待批售樓紙，共涉6,777伙，按月上升逾27%。
●OCEAN MARINI日內開價 示範單位周六起開放
會德豐地產常務董事黃光耀表示，旗下將軍澳日出康城OCEAN MARINI，日內希望公布首批單位價錢及付款方案，示範單位最快周六(7日)起開放及同步收票，會有特定安排令客戶睇樓更安全，料3月中可展開首輪銷售。
他指出，是次樓盤網站特設網上睇樓，準買家足不出戶亦可參觀展覽廳及示範單位，同時亦會安排網上認購登記。
至於項目共設503伙，間隔兩房至四房，當中兩房佔324伙，比重約64.4%。而三房共有108伙，佔21.5%，其餘為四房及特色戶，整體實用面積介乎450至1,476方呎。
●日出康城OCEAN MARINI示範單位首曝光
發展商推盤態度轉趨積極。會德豐地產旗下將軍澳日出康城OCEAN MARINI首度開放交樓示範單位予傳媒參觀，參照第1A座38樓B室搭建，實用面積814方呎。單位屬3房連儲物室間隔，大廳連接面積28方呎露台。
●疫情下發展商積極促銷餘貨 上月貨尾跌2.4%
新冠肺炎疫情持續擴散，對經濟影響逐步浮現，樓市交投回落，2月份發展商變陣放慢推盤步伐之餘，亦積極促銷貨尾單位，令整體新盤貨尾量再度回落。Q房網香港數據研究中心，統計一手銷售資訊網資料顯示，截至上月底總體貨尾量跌至12,904伙，按月微跌2.4%。
該行指出，目前全港共有276個新盤在售，共涉單位多達103,198伙，當中已售達90,294伙，最新貨尾比率只有12.5%，較去年底的13.1%已連跌2個月。整體貨尾量中，截至上月底，現樓貨尾達5,575伙，屬5個月新低。
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