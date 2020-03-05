樓價UPDATES：二手交投略升　美孚累減逾70萬沽

二手業主劈價，成交量稍為回升，荔枝角美孚新邨本月暫4宗成交，套三房間隔，累減逾70萬港元售出，減幅約5.5%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島

●西半山采文軒低層A室，實用面積431方呎，原則兩房改一房間隔，外望景觀開揚，早前租客遷出，業主隨即以880萬元沽售，實用呎價20,418元，原業主於2003年10月購入上址，當時作價188萬元，持貨逾16年至今易手，帳面獲利692萬元，單位期內升值近3.7倍。

●西區LEXINGTON HILL錄本月首宗成交，該盤一個中層C室單位，實用面積751方呎，為套三房連士多房間隔，原業主叫價約2,050萬元，議價後減至約1,975萬元成交，實用呎價約26,298元，新買家為同區用家，看好西區樓市前景，故入市作換樓之用，原業主於2016年5月以約1,460萬元購入，是次轉手帳面獲利約515萬元，物業升值約35%。

●灣仔修頓花園中層1室，實用面積401方呎，兩房間隔，叫價860萬元，直至去年底調整叫價至808萬元，最終以780萬元交吉易手，實用呎價19,451元，買家屬於用家，原業主於2010年3月以328萬元買入，持貨10年，帳面獲利452萬元，單位升值138%。

●北角城市花園1座中層H室，套三房套間隔，望海景，實用面積約792方呎，業主以約32,000元放租1星期，即吸引區內客洽詢，議價後減價2,000元，以30,000元租出，實用呎租約37.9元，新租客為家庭客，睇樓三次後決定承租，業主於2007年5月以約300萬元購入，現享回報約12厘。

●鰂魚涌康怡花園三月暫錄得3宗成交，平均實用呎價17,290元，成交包括P座高層14室，實用面積466方呎，兩房間隔，望會所及山景，去年12月中放盤，叫價1,038萬元，2月中減至980萬元，直至3月初再減至930萬元，最終以890萬元易手，實用呎價19,099元，原業主於2007年12月以325萬元買入，持貨13年，帳面獲利565萬元，單位升值174%。

●鰂魚涌寶峰園A座低層特色平台單位，實用面積約632方呎，兩房間隔，附1,387方呎平台，放盤約1個月，原先開價1,250萬元，經議價後減價65萬元或約5.2%，終以1,185萬元沽出，實用呎價約18,750元，原業主於2014年9月以約818萬元購入，轉手帳面獲利約367萬元，物業升值約45%。

●筲箕灣i‧UniQ高層A室，實用面積446方呎，兩房間隔，望少海景，叫價850萬元，放盤兩星期，最終減20萬元以830萬元易手，實用呎價18,610元，新買家屬於外區分支家庭，原業主於2014年以668萬元買入，持貨6年，帳面獲利162萬元，單位升值24%。

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九龍

●荔枝角美孚新邨本月暫4宗成交，其中4期百老滙街87號高層B室，實用面積918方呎，套三房間隔，望內園，最初開價1,300萬元，經多次減價，最終以1,228萬元成交，累減5.5%，實用呎價約13,377元，原業主於1998年10月斥資455萬元購得，轉手帳面大幅獲利約773萬元，升值1.7倍。

●長沙灣昇悅居錄本月首宗成交，單位為5座中層F室，實用面積530方呎，兩房間隔，享內園景，放盤僅10天，最初開價880萬元，現降價32萬元，以848萬元易手，實用呎價16,000元，新買家為外區客，見屋苑同類型兩房則十分罕有，議價後考慮片刻即決定入市作新居，原業主於2002年4月以233萬元入市，持貨快將18年，現沽貨帳面獲利615萬元，期內大幅升值逾2.6倍。

●西南九龍浪澄灣2座低層C室，實用面積約790方呎，套三房連工人套房間隔，望海景，早於去年11月放售，叫價1,600萬元，直至近日以1,500萬元交吉易手，減價100萬元或約6%，實用呎價約18,987元，原業主於2016年12月以約1,131.8萬元買入，剛鬆綁SSD帳面獲利約368.2萬元，單位升值約33%。

●太子別樹華軒低層E室，實用面積約415方呎，兩房設計，原叫價750萬元，經議價後減47萬或約6%，最後以703萬元沽出，實用呎價約16,940元，原業主約於2009年10月以約298萬元購入，持貨10年轉手帳面獲利405萬元離場，賺價約1.4倍。

●紅磡海逸豪園17座中層H室，實用面積約870方呎，採套三房連多用途房間隔，外望享內園景觀，單位原先開價1,700萬元放售，經議價後減價50萬或約3%，獲買家以1,650萬元以交吉形式承接，實用呎價約18,966元，原業主約於2011年9月以約1,025萬元購入，持貨約8年轉手帳面獲利約625萬元，物業升值約61%。

●牛頭角淘大花園L座低層4室，實用面積322方呎，一房間隔，新婚客睇樓一星期即拍板，成交價528萬元，較原叫價540萬元，調減約12萬元，實用呎價16,398元，原業主於2015年2月斥資400萬元購得，是次轉手帳面獲利約128萬元，升值32%。

●將軍澳峻瀅1期1座中層C室，實用面積約498方呎，兩房兩廳間隔，叫價由750萬元減至689萬元成交，減價61萬元或約8%，實用呎價約13,835元，一手業主於2012年7月以384.7萬元買入，持貨約7年轉手帳面獲利約304.3萬元，單位升值約79%。

●將軍澳領峯6座右翼中層B室，實用面積813方呎，套三房間隔，另設儲物房，剛以1,000萬元成交，實用呎價12,300元，原業主於2009年12月以538萬元入市，持貨逾10年，轉手帳面獲利462萬元，單位升值86%。

●將軍澳首都6座左翼中層D室，實用面積約705方呎，套三房連士多房間隔，望山景，今年2月叫價900萬元放售，終於日前以855萬元交吉形式沽出，減價45萬元或約5%，實用呎價約12,128元，原業主於2013年1月以約580萬元購入，持貨約6年帳面獲利約275萬元，物業升值約47%。

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新界

●馬鞍山銀湖．天峰3座高層H室，實用面積563方呎，兩房間隔，開價約850萬元，議價後以830萬元易手，實用呎價14,742元，原業主於2010年以389萬元購入，持貨10年沽出帳面獲利約441萬元，單位升值約113%。

●馬鞍山銀湖．天峰3座高層H室，實用面積563方呎，兩房兩廳間隔，座向東南，望山景，原先叫價850萬元，放盤一星期，減價20萬元，減幅約2.4%，成功以830萬元易手，實用呎價14,742元，原業主於2010年2月購入上址，當時作價389萬元，持貨10年至今沽售，帳面獲利441萬元離場，單位期內升值1.1倍。

●大圍恒峰花園1座高層B室，實用面積866方呎，套三房間隔，原先開價1,050萬元，放盤兩個月，減價50萬元，減幅4.8%，最終以1,000萬元沽出，實用呎價11,547元，原業主於2004年4月以307萬元購入，持貨至今沽售，帳面獲利693萬元，單位近16年升值達2.3倍。

●沙田第一城本月暫錄6宗成交，最新錄得47座低層F室，實用面積284方呎，兩房間隔，以508萬元易手，實用呎價17,887元，原業主則於2009年以139萬元購入，持貨11年沽出帳面獲利約369萬元，單位升值約2.7倍。

●沙田第一城44座低層E室，實用面積284方呎，兩房一廳間隔，外望園景，放盤1星期，速以「零議價」510萬元沽出，實用呎價17,958元，原業主於2015年3月購入上址，當時作價387萬元，持貨5年至今易手，帳面獲利123萬元離場，期內升值約32%。

●沙田帝堡城B座高層2室，實用面積863方呎，套三房間隔，日前以1,188萬元易手，實用呎價13,766元，原業主則於2015年以950萬元購入，持貨5年沽出帳面獲利238萬元，單位升值約25%。

●沙田希爾頓中心D座高層6室，實用面積412方呎，兩房間隔，以648萬元易手，實用呎價約15,728元，原業主於2016年以505萬元入市，持貨年沽出帳面獲利約143萬元，單位升值約28.3%。

●火炭駿景園3座中層B室，實用面積594方呎，兩房間隔，原先叫價1,000萬元，放盤一個月，累減120萬元，減幅達12%，最終以880萬元沽出，實用呎價14,815元，原業主於2010年11月購入，當時作價478萬元，持貨9年多至今沽售，帳面獲利402萬元，單位期內升值84%。

●北區3月暫錄約14宗成交，上水皇府山錄本月首宗成交，單位為1座中層B室，實用面積490方呎，兩房間隔，以652萬元獲承接，實用呎價13,306元，原業主則於2012年以352萬元購入，持貨8年，是次沽出單位獲利300萬元，單位升值約85.2%。

●上水顯峯低層C室，實用面積約503方呎，三房設計，最終以620萬元沽出，實用呎價約12,326元，原業主約於2016年10月以約458萬元購入，持貨3年轉手帳面獲利162萬元離場，賺幅約35%。

●元朗朗屏8號2座低層F室，實用面積約622方呎，三房間隔，今年1月底開始放租，業主原叫租17,500元，經議價後減價1,000元或5.7%，最終以16,500元租出，實用呎租約27元，業主於2019年11月以780萬元購入，現租出享租金回報率約2.5厘。

●元朗采葉庭本月連錄2宗特色戶成交，共中15座頂層兩房單位，實用面積460方呎，附連天台約301方呎，1月叫價685萬元，近期下調叫價至665萬元，日前有買家洽購，業主堅持零議價，買家感近日交投加快，最終決定斥資承接，實用呎價14,457元，原業主於2008年1月以183萬元買入，至今轉售帳面獲利約482萬元，單位期內升值約2.6倍。

●荃灣樂悠居高層18室，實用面積312方呎，一房間隔，業主於3月1日放盤，開價630萬元，迅速獲買家洽購，雙方議價後以572萬元成交，實用呎價18,333元，放盤5日共減58萬元或9.2%，新買家為用家，原業主於2015年以438萬元買入收租，成功轉售帳面獲利134萬元，單位期內升值約31%。

●青衣藍澄灣錄本月暫錄2宗成交，其中3座高層A室，實用面積451方呎，兩房間隔，於2月初放盤，叫價620萬元，經買家議價後，業主願減16.1萬元或2.6%，放盤不足1個月迅速沽出，成交價603.9萬元，實用呎價13,390元，原業主於2009年1月以175萬元購入，持貨11年帳面獲利約428.9萬元或2.5倍。

●青衣曉峰園3座低層H室，實用面積812方呎，罕有套三房連工人房間隔，享內園及泳池景，去年中叫價1,080萬元，累減110萬元，新近以970萬元沽出，實用呎價11,946元，新買家為換樓客，原業主於1998年以417萬元一手買入，現轉手帳面獲利553萬元或1.3倍。

●馬灣珀麗灣25座高層G室，實用面積約532方呎，兩房間隔，享青馬大橋海景，原業主數月前開價約750萬元放盤，有見市況波動而調整叫價至約700萬元，吸引區內租客洽商承接，雙方數度議價後終以670萬元成交，實用呎價約12,594元，原業主於2011年2月以約370萬元購入，轉手帳面大幅獲利約300萬元，期內物業升值約81.1%。

●東涌東環II第2期1B座低層12室，實用面積638方呎，三房間隔，原業主為投資者，於本港持有多個物業，最近決定沽出上址減磅，叫價799萬元，日前買賣雙方本協議以728萬元成交，惟翌日業主簽約之時，突然有另一組買家出價740萬元爭奪，首名買追價，終以733萬元購入，實用呎價11,489元，新買家為上車客，其父決定資助首期助置業，快速拍板承接，原業主則於2015年10月以654萬元一手買入單位，持貨約5年，帳面獲利約79萬元或12%。

●東涌藍天海岸2座高層C室，實用面積911方呎，套三房間隔，享海景，二月叫價1,200萬元，原業主為外籍人士，日前回港首度開放單位予客人睇樓，一名區內用家立即前往睇樓，並一睇即中，即場洽購，業主即場減價200萬元，至1,000萬元成交，實用呎價10,977元，原業主於2015年以930萬元買入單位，現賣樓返回家鄉，帳面獲利70萬元或7.5%。

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