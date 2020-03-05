【深度解構】疫症令供求罕有地一同受挫　經濟大鑊

新冠肺炎肆虐，罕有地令供應和需求兩方面一同受挫，對全球經濟構成雙重打擊，最初預期經濟會呈現「V形」反彈(即首季下滑，並在之後數周內反彈)的人可能是過於樂觀。美國聯儲局及其他央行已減息或準備減息，但單靠貨幣政策能否有效提振經濟亦成疑，今年全球增長恐是2009年金融危機以來最差。

從供應方面來看，由於中國內地大量工廠繼續停工，工人未能上班，打擊產品的生產能力。內地生產停頓，連帶全球其他地區需要這些原材料來生產的企業亦受挫。

●全球出口勢損3900億

聯合國貿易和發展會議(UNCTAD)最新報告便指，中國工廠復工緩慢，波及全球供應鏈，未來幾個月的全球出口將減少500億美元(3,900億港元)，出口最受重創的會是歐盟，接近156億美元，美國和日本則分別損失58億美元及52億美元。這種供應鏈衝擊最初被認為是短期中斷，只要疫情得到控制便會很容易扭轉，這正是市場最初預期經濟會迅速反彈的原因。

不過，過早押注今年經濟形勢的人可能要失望了，因為需求方面也正在下滑。由於疫情已經不再局限於中國，全球愈來愈多憂心忡忡的消費者不願外出購物、旅行和用餐。因此，企業可能不僅只是讓員工在家辦公，而且還會停止招聘或投資，從而加劇對消費開支的打擊。

對於各地央行和政府而言，推出措施支持經濟的壓力日增。然而，美國聯儲局前官員、現於彼得森國際經濟研究所任職的威爾科克斯表示，典型的衰退涉及的是需求相對於供應出現不足，一般情況下，決策者知道怎麼幫助填補需求缺失，但現在的情況更為複雜，因為供應和需求都受到負面衝擊。

●減息及幣策恐無力救市

如何抵禦這個雙重打擊，引發市場議論。一些經濟師認為供應方面的問題更大，而供應問題較難透過貨幣政策解決，因為這難以令生產、交通或通訊網絡，以至原料供應迅速恢復。大部分情況下，這需要財政政策來應對。美國、日本、意大利和南韓等地都在制訂財政方案應對疫情衝擊，雖然大部分都是支援醫療業和用於防護工作，而非針對更廣泛的經濟。

Principal Global Investors首席策略員沙阿表示，減息顯然不能重新填滿商店內空空如也的貨架，單純是供應無法應付需求的情況下，貨幣政策是沒用的。

至於需求方面，貨幣政策一般會被視為首要措施，但今次衝擊的本質較特殊，故限制了幣策的效用。雖然降低融資成本有助提高家庭消費能力，但當人們紛紛為了防疫而足不出戶，勢限制成效。

●財赤佔比料9年高

相反，政府開支雖未必能控制疫情擴散，但可為急速下滑的消費者需求提供支持。摩根士丹利首席經濟師Chetan Ahya預期，全球四大發達國加上中國今年的財赤佔國內生產總值(GDP)比率，將由去年的4.1%升至最少4.7%，將是2011年以來最高。

【克魯格曼：目前危機似08年遇上79年】

諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼(Paul Krugman)指出，想起2000年12月5日的往事。

回看2000年12月5日，時值科網泡沫爆破期間，當時的聯儲局主席是格林斯潘，亦曾暗示會大幅減息，然而，對股市的振奮效應有如曇花一現，美股很快就恢復跌勢。

在2000年，金融市場有充分理由相信格林斯潘能救經濟，但到了2020年的今天，市場對現任聯儲局主席鮑威爾的信心明顯薄弱得多，因20年前對抗衰退的政策彈藥遠比今天強大。回看2000年底聯儲局利率高於6厘，後來能透過大手減息約5厘救市，但這麼大的減息幅度仍不足以防止美股崩盤和經濟步入衰退。

約20年後的今天，聯儲局已減息至1至1.25厘，能進一步減息刺激經濟的空間遠比當年來得小。再者，海外主要央行處境更糟糕，例如歐洲央行已負利率，利率減無可減。

那麼，接下來會如何發展？克魯格曼指出兩點：一，疫情看來對美國經濟的衝擊會愈來愈嚴重；二，聯儲局和其他國家央行應變的政策運作空間有限。

目前全球面對兩種震撼：一種是「需求震撼」，像是2008年金融海嘯；另一種是「供應震撼」，像1979年石油危機。他指出，「需求震撼」無疑需要祭出刺激措施，包括減息及其他貨幣政策；至於「供給震撼」，政策反應較不明確，因會推升通脹，以致1979年爆發石油危機後，聯儲局甚至要短暫加息。

克魯格曼認為，目前疫情同時帶來「供應震撼」及「需求震撼」，因疫情阻斷了全球供應鏈的同時，世界各地民眾也紛紛停止旅遊、企業取消投資等。

因此，他指出，未來的道路將顛簸不平，呼籲大家要有心理準備。

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