雅濤居兩房業主升級　965萬買全海景三房戶

低息環境持續，買家把握機會換樓。美聯梁榮貴表示，馬鞍山雅濤居錄連環成交，其中1座中層E室，實用面積約483方呎，兩房間隔，開價710萬港元放盤多時。有區內分支家庭客，物色單位已近半年，早前因被業主反價，轉為洽購上址，終以675萬元購入，呎價13,975元。

資料顯示，單位於2013年4月以約406萬元購入，是次轉手帳面獲利約269萬元，物業升值約66.3%。

他續稱，上址原業主有意換樓多時，一直留意區內地產行情，主要物色樓價一千萬元以下三房單位。而同屋苑1座另一個高層C室，實用面積約698方呎，套房套享海景戶，開價1,100萬元放售近一年。由於三房單位業主已移居海外，願意擴大減幅。而上述兩房戶業主沽貨即日，亦以965萬元換樓，前後累減135萬元，呎價約13,825元。

資料顯示，上址於1998年3月購入價約567萬元，期內帳面獲利約398萬元，物業升值約70.2%。

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