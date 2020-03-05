新冠肺炎：全球航空業收入損失恐逾8800億　亞太區最傷

新冠肺炎全球蔓延，全球航空業正面臨空前危機!國際航空運輸協會(IATA)警告，整個行業今年的乘客收入損失將介乎630億至1,130億美元(約4,914億至8,814億港元)，相當於逾10年前金融海嘯時的水平，並意味收入將較2019年減少19%。

IATA兩周前才估計業界因為疫情，今年收入損失約300億美元，如今預測大幅上調，主要是當時假設影響局限於中國相關地區。

各地區中，IATA估計乘客收入影響最大是亞太區航空公司，約570億美元，其次是歐洲航空公司，損失約440億美元。

IATA秘書長Alexandre de Juniac表示，目前是非常時期，正當各地政府考慮刺激措施，航空業需考慮爭取稅項、費用等寬免。

－－－－－－