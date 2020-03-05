歐央行前行長：倘全球聯手減息　恐變得更恐慌

外國傳媒報道，歐洲央行前行長特里謝表示，本周如果全球協同減息，可能會引發恐慌，而且是沒有必要的。

這位法國籍行長曾帶領歐洲央行應對2008年金融危機，並在雷曼兄弟破產後，與美國聯儲局一同放鬆了貨幣政策。他表示，不能將新冠疫情與2008年的情況相提並論。

他說：「我親身經歷過協同行動，恕我直言，當時事態的演變要糟糕得多。產生絕對有必要在主要央行的層面協同行動的想法，在那時是十分自然的。目前我不確定這麼做更合適，可能也會產生恐慌性的影響，或者發出過於慌張的訊號。」

歐洲央行將於下周四(12日)召開貨幣政策會議，市場預計，央行將減息0.1厘，令利率在零以下進一步下降。行長拉加德已表示，歐洲央行隨時準備出台恰當和針對性的措施。

特里謝表示，最初認為是供應端遭到衝擊，經濟或可實現V形反彈，但現在也伴隨着需求遭到衝擊，所以財政當局應當更加果斷地介入。

他說，在歐元區，確保所有人都有流動性，比利率在何種水平更重要。他補充，不會就歐洲央行的政策提出建議。

他說：「危機以來，管委會已做出了極其明智的決定，因此我完全相信，他們會按情況作出合理應對，但是顯然不論利率處於何種水平，保障信貸供應對整個歐元區都至關重要。」

－－－－－－