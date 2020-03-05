憂新冠肺炎擴散　道指早段回吐近800點

道指周三以點數計創歷來第2大升幅後，一些大型企業有員工確診新冠肺炎，美國加州亦宣布進入緊急狀態，美股今日開市早段顯著回吐，道指挫近800點，至26,303點；納指挫227點，至8,790點；標指挫75點，至3,054點。

港股期指夜市隨外圍回吐逾200點，目前報26,497點，低水271點。

旅遊相關股份捱沽，西南航空股價早段挫4.11%至45美元；遊輪營運商嘉年華公司股價早段挫6.78%至30.26美元。

Facebook(Fb)位於西雅圖的辦公室有合約員工確診新冠肺炎，需要暫時關閉。Fb股價早段跌1.53%至188.82美元。

惠普(HP Inc.)拒絕施樂的收購提議，指出收購作價低估惠普價值及不合理地給予施樂股東優勢。惠普股價早段跌0.56%至21.48美元。

部分市場人士認為，一些市場情緒、技術指標和政策反應顯示，大市可能尚未到築底的時候。RBC資本市場美股策略主管Lori Calvasina表示，至今未有看到機構投資者或散戶出現極端悲觀的現象，觀乎投資者的美股期貨持倉，基金經理仍處於狂熱水平，2019年夏天和2018年初冧市前亦有類似持倉情況。

瑞信全球股票策略主管Andrew Garthwaite則稱，待全球新冠肺炎個案見頂，大市才會見底，現時重災區中國的確診數字雖自初期急升後回落，但全球其他地方的個案正在增加，特別是歐洲。他續稱，另一個衡量大市是否見底的指標，是財政和貨幣政策反應，而現時主要央行開始作出反應，一些國家亦開始放鬆財政政策。

歐股尾市跌幅擴大，英股跌1.99%；法股及德股挫逾2%。

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