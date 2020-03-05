2月租金瀉31% 紅星美凱龍︰無損物業價值
2020年03月05日 22:39
東網電視更多新聞短片
紅星美凱龍(01528)早前宣布，2月起陸續免除符合條件的自營商場相關商戶2020年度任意1個月租金及管理費，以「履行上市公司社會責任」。該公司最新公布，2020年2月所有自有商場的合計合同租賃及管理費收入按月急跌近31%，至約3.77億元人民幣。
不過，紅星美凱龍表示，上述租金下滑不會影響持續經營能力及長期發展；亦不會對採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產公允價值變動，產生重大不利影響，而公司已與投資性房地產評估師進行溝通，並就上述事宜取得了評估師的認可。
另外，該公司稱，已成立疫情防控小組，並與商場所在地的政府部門建立日報機制，及時跟蹤員工、商場人員的健康狀況；根據不同地區疫情情況制定不同商場的開業時間，並且調整相應的人員排班時間表；商場物業管理部準備了消毒和防護物資，以確保所有商場正常經營。而疫情期間，公司將通過減少商場日常經營費用和適度降低資本性開支等方式，加強公司現金流管控。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。