新冠肺炎：歐盟警告法意衰退　別憧憬V形復甦

外國傳媒報道，歐元區各國財政部長警告，由於疫情持續擴大，造成製造業生產線中斷及消費者需求萎縮，預期將導致法國及意大利首季經濟呈現負增長，且陷入經濟衰退的風險隨之提高。

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就目前而言，疫情對於運輸及旅遊業所造成的影響程度最大，但若疫情持續未受控，則衝擊的範圍將會擴大至零售、批發貿易、文化、娛樂、以及地產等。

歐盟委員會指出，法國及意大利今年首季GDP增長將可能再度為負，並使兩國陷入經濟衰退危機，同時拖累今年整體歐元區GDP增長僅0.8%。

此外，隨着疫情影響的範圍及期間持續擴大，導致企業面臨流動性不足及生產中斷，亦將提高金融市場的不確定性。

歐盟委員會表示，若疫情擴大的期間超過3個月以上，現金流較緊的公司將面臨營運困難，並導致不良貸款風險提高。由於疫情造成投資者不安，導致股市重挫，將造成消費者財富及消費能力萎縮。

此外，歐盟委員會警告，在疫情全球蔓延之前，市場普遍認為首季過後，全球經濟將呈現V形復甦，但就目前情勢來看，有必要修正先前的看法。

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