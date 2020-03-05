新冠肺炎：IIF警告供應鏈遭破壞 全球經濟增長恐腰斬！
2020年03月05日 23:43
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外媒報道，國際金融協會(IIF)稱，由於新冠肺炎病毒破壞了供應鏈和服務業，今年全球經濟增長可能僅接近1%，遠低於去年的2.6%，創2008年金融危機以來最低迷的表現。
IIF首席經濟學家Robin Brooks及其團隊周四發布報告指出，今年世界最大的兩個經濟體(美國和中國)恐帶頭拖累經濟，並將美國經濟增長預測下調至1.3%；中國增長預期則下調至略低於4%。
IIF表示，由於肺炎疫情爆發前德國、日本和許多新興市場經濟都呈現出疲弱的形勢，坦言「其他地方的疲弱情況比比皆是。」
該機構指，儘管全球範圍內製成品的訂單交貨量已經大大放緩，但「經濟影響的潛在重災區是服務業，其影響的嚴重程度取決於疫情蔓延的規模和所採取的遏制措施。」
該些經濟學家警告稱，「可能的結果範圍很大，任何預測的不確定性都比正常情況下更大。」
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