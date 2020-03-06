東方日報B2：全城吶喊　樓市撤辣保經濟

新冠肺炎疫情打擊本已疲弱的環球經濟！多國為自救，均減息放水扶持企業及刺激消費，甚至會聯手行動。其中，美國聯儲局在3月中旬舉行議息會議前，率先在周二突然宣布減息半厘，凸顯危機迫在眉睫，堪比2008年金融海嘯！市場料美減息未完，預示港府亦要把握時機撤銷樓市辣招，尤其下次聯儲局減息之時。有專家直言，這樣做「並非保住樓價，而是保住經濟！」

據往績，對上幾次聯儲局突擊減息，皆預示全球經濟陷大幅衰退，如1998年亞洲金融風暴、2001年科網泡沫爆破及2008年金融海嘯。如今重施故技，經濟前景有多危急不言而喻，地產業為香港經濟支柱之一，受去年社會亂局影響，香港樓市逐步轉差，加上新冠肺炎疫情夾擊，情況更惡劣。

反映主要二手私人住宅樓價走勢的中原城市領先指數，最新報178.11點，較去年6月底高位，顯著跌約6.5%。

劣境當前，為免香港經濟淪陷，各界再三呼籲港府立即「撤辣」。

協同博勤金融集團行政總裁曾永堅稱，香港樓市已進入下行周期，市場需求及購買力有大幅萎縮的危機。在經濟層面上，港府應撤辣穩樓市，鬆綁時間及手段均需謹慎，否則令市場失去信心。自社會亂局以來，內地人對香港物業的需求已明顯降低，加上疫情肆虐，香港經濟及打工仔就業急速轉差，勢必影響置業及物業投資信心，政府確要想方法扶助樓市。

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑稱，現時香港多個行業如零售、餐飲、旅遊業已進入寒冬，若連樓價都大跌，會加劇民眾悲觀情緒，認為港府應為樓市撤辣。例如當買第二層樓不用繳交雙倍印花稅(DSD)、持貨少於三年不用付額外印花稅(SSD)，有助更多投資者入市，繼而令樓宇買賣變得暢旺。

安山資本資產管理部董事黃志陽指，港經濟已陷衰退，結業及失業潮勢惡化，動搖樓市根基。他稱，倘失業率升至4%以上，即較最新公布的數字上升0.6個百分點，樓價或會出現較明顯跌勢，政府應及早撤辣，以紓緩下跌風險。

利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣表示，疫情已明顯衝擊樓市銷情，地產界叫苦連天，儘管政府過去數月透過放寬按揭保險、定息按揭，加上銀行的「還息不還本」計劃，冀降低樓市硬着陸風險，惟有關措施對樓市刺激並不顯著。她坦言，香港經濟需靠樓市支撐，政府應考慮撤辣，目前敍做按揭貸款需要「加三厘」的壓力測試是不切實際，建議可先全線免除壓測，助市民更易「上車」，其後則可考慮放寬按揭成數。

資深物業投資者蔡志忠認為，香港未有跟隨美國減息，政府更應撤辣刺激經濟，「撤辣是救經濟，而非救樓價」！他解釋，目前市民普遍不是不肯消費，而是不敢消費，使各行業的生意面臨重大壓力，甚至出現倒閉風險。若政府及早撤辣，可讓中小企業沽出物業，增加資金流動性，以應對經營困難。

他強調，撤辣不應被視為托市招數，因目前整體經濟已進入下行周期，即使撤辣，樓價一樣會跌；若不撤辣，樓市就恐怕出現「乾跌」，即成交量極少，容易放大樓價跌幅。因此，若撤辣，成交量會大幅上升，樓價跌勢有望放緩。

資深物業投資者吳龍飛亦警告，在疫情的影響下，內地及香港經濟勢趨疲弱，樓價恐怕急跌至少2成！

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