新冠肺炎：摩根大通正遷移部分英美員工

外媒報道，摩根大通正在將其紐約和倫敦的部分銷售和及交易員派遣到備用地點，以應對新冠肺炎疫情。

摩根大通在致員工的備忘錄中表示，作為目前的預防措施，公司開始遷移員工。該備忘錄指，「將我們的員工分散到不同的地方可以提高為客戶提供持續服務的能力，同時在有病例發生的情況下減少與身體接觸相關的健康風險。」

摩根大通發言人Brian Marchiony重申，這是「預防措施」，並指公司管理層一直反覆評估應急計劃，以確保在出現大範圍受阻的情況下，仍能夠繼續為客戶提供服務。該銀行一直在備用交易場所測試系統。

新冠肺炎疫情在美國繼續惡化，美國截至周四(5日)死於新冠肺炎的人數增至11人。全國病例累計已達161宗。加州州長宣布，該州進入緊急狀態。

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