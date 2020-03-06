道指中段再挫逾1000點 新債王料美息跌至零

新冠肺炎疫情於美國持續惡化，美國股市中段跌幅加劇。道指曾跌逾千點，最新報26,129點，跌961點或3.55%；標指最新報3,022點，跌108點或3.47%；納指最新報8,744點，跌273點或3.03%。

科技股普遍回落，蘋果公司、亞馬遜、Netflix齊跌逾2%；Facebook更跌3.6%；部分雲業務股份有資金逆市追捧，Cloudflare及Fastly分別升5.51%和2.35%。

道指30隻成分股全部下跌，聯合技術表現最差，股價急挫逾7%；波音公司、埃克森美孚齊挫逾6%。

值得留意的是，資金湧入債市避險，10年期美國國債孳息率下試0.9厘關口，再創新低。

有「新債王」之稱的Doubleline Capital行政總裁岡拉克接受訪問時表示，聯儲局早前減息是恐慌的舉動，相信息口短期內將進一步降至零。

評級公司標普預計新冠肺炎病毒將拖累全球經濟，當中對內地經濟打擊尤甚。標普並將今年全球GDP(國內生產總值)3.3%的增長預測，削減50個點子。

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