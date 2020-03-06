影視行業速凍　傳遞娛樂開發新業態應對　追擊新紅利

2020年伊始，突如其來的新型冠狀病毒疫情肆虐中國，高度傳染性不僅讓民眾陷入恐懼，對企業經營者來說，更面臨一次前所未有的挑戰。其中旅遊餐飲、影視、交通運輸、線下培訓、房地產等行業進入極速冷凍期。對影視行業來說，電影業更是首當其衝，《姜子牙》、《奪冠》、《唐人街探案3》等賀歲片集體撤檔，春節檔期、情人節檔期一次清零。於A股恢復交易的2月3日，文化傳媒板塊近九成跌停收市，港股影視娛樂股亦低開低走，知名龍頭影視企業也無一倖免。

據悉，近年來逐步推行全產業鏈布局的傳遞娛樂，為應對疫情對旗下多種業態進行快速調整，在網綜、影視劇專案、紅人及相關產品、編導作品、短視頻業務等方面進行相應的收縮或鋪開動作，並整合平台資源，分散風險靈活應對。

傳遞娛樂布局優質人才矩陣率先傳來利好消息，集團簽約實力導演吳強推出的新作《奈何BOSS要娶我 2》，在疫情期間上線開播，迅速成為第一季度爆款網劇，該劇多位演員因劇出圈，劇集話題度、美譽度和市場回饋表現出色，而吳強導演的《雙世寵妃》、《克拉戀人》等爆款熱播劇令其在甜寵劇領域持續領跑，強勢拉動企業商譽提升。曾創作《渴望》、《北京人在紐約》、《過把癮》、《我的前半生》等熱播劇的國家一級編劇李小明作為傳遞娛樂文學總監，護航內容創作的同時，在劇本策劃的源頭階段保證專案品質。在疫情期間仍與著名編劇束煥、蘇彪等組成的創作團隊持續儲存劇本、專案，保障疫情結束後能夠快速恢復生產拍攝。

影視劇方面，據悉傳遞娛樂目前持有《愛有天意》、《理想之城》、《半城風月》、《刀鋒上的救贖》、《今天開始成為夫妻》等網路熱門IP劇。《刀鋒上的救贖》就是《白夜追凶》編劇及原著作者指紋創作；《半城風月》與《花千骨》、《三生三世十裡桃花》並稱三大仙俠經典IP；更值得一提的是《洛卡爾定律》，該IP與此次承接第一例新冠病毒疫情解剖的研究機構和專家教授劉良合作，呈現法醫這一特殊職業，以及生活上遇到的許多非自然死亡案例，題材吸引。由此可見，疫情對行業的影響是暫時的，疫情結束後，這類核心稀缺資源才是影視公司逆風翻盤的撒手鐧，在內容為王的創作大環境下，對掌握好作品的影視公司復甦不難。

2月21日，中國網路視聽節目服務協會聯合愛奇藝、優酷、央視網、快手等視頻網站，發布《網路綜藝節目內容審核標準細則》，抵制低俗泛娛樂化。在網綜市場面臨全面規範的背景下，傳遞娛樂出品的網路綜藝《潮流出動》、《喜歡你我也是2》鎖定愛藝奇獨家播出平台。

其中《喜歡你我也是》第一季播出時由素人挑大樑，節目風格主打溫情治愈，獲得觀眾積極回饋，相關微博話題總閱讀量近30億，討論量達771萬，成為2019年上半年綜藝市場的現象級作品。另原創綜藝《潮流出動》背靠時尚行業，「帶貨」潛力備受業內關注，兩檔節目的招商回饋熱烈，已與多家贊助商達成合作意向。

電視綜藝方面雖然受疫情影響，很多節目出現不同程度的延播，但伴隨陸續復工，以及宅家娛樂仍為主流的大環境下，衛視綜藝復播後收視率也較上一季度有顯著提升，傳遞娛樂出品的新作《紅人之城》確定於一線衛視上星播出。

截止2019年6月底，中國MCN機構數量已經超過6,500家，在絕對的紅海市場下，投資人認可MCN是一門不錯的生意，但投資意願普遍不高。不過，傳遞娛樂發揮多元化的影視文化產業集團的規模優勢，近兩年着力布局線上業務，實現網紅資源與平台資源的強強聯合，最大程度降低疫情帶來的衝擊。其中，在原有強勢紅人的基礎上，新增流量紅人「大金小金」、林末范成為春節期間黑馬網紅，「大金小金」單日最高漲粉10萬，平均每日漲粉5至6萬，營運三個月粉絲量即達到500萬+；林末范與某美妝品牌廣告互動表現亮眼，評論數7.8萬，轉發6.3萬，資料遠超同級別帳號，甚至可對標千萬級粉絲帳號廣告資料表現。在不斷探索紅人新生態的同時，傳遞娛樂還簽約國內知名美妝紅人，嘗試自主研發美妝品牌，通過紅人強大的帶貨能力為自有品牌及代理品牌帶來豐厚商業收入，實現流量變現，最終形成完整的電商生態閉環。

蔡明作為連上春晚27年的國寶級笑星，今年蔡明的缺席引發媒體熱議。春節期間，傳遞娛樂旗下傳遞誇克公司在多個短視頻平台乘勢推出全新帳號「@朝陽你蔡姨」，笑星蔡明的短視頻處女秀也收到用戶熱烈反響，《朝陽你蔡姨》抖音號於1月24日開始投放，粉絲176.5萬，總獲讚740萬，總播放量2.5億；快手從2月4日開始投放，目前粉絲110.6萬，總播放量7,786.4萬。

2020年，傳遞娛樂將大力探索和發展短視頻業務，並將擴大與名人的全面合作，今年內還將與多位重磅藝人聯手帶來更多優質短視頻作品。事實上，疫情期間使用者的視頻觀看行為更加積極，使用粘性提高，短視頻的觀看指數略高於長視頻。以大金小金為例，內容方向並非此前熱門的娛樂、劇本類短視頻，其科普性和減壓感的食譜教程類視頻迎合了疫情期間的受眾需求，持續性地高質量產出也令其視頻播放量和互動量實現了大幅增加。

綜上所述，傳遞娛樂原有業務品類受衝擊有限，並對其長期布局，中期穩步推進的項目進行靈活調整，同時集中發力短視頻、網路紅人及相關衍生業務，實現了取長補短，擴大優勢，為集團在泛娛樂消費領域的相互促進，互利共生提供了有利條件。截止2019年12月，很多中小型影視公司已經倒在了冬天裏，其中國內共有3,313家影視公司、1,033家影視工作室確認關停。面對2020年初的全行業暴風雪，以傳遞娛樂為代表的抗風險能力較強的頭部影視公司，集結了頭部項目和行業優質人才，更有希望度過這段調整期，迎來寒冬後的春天。

－－－－－－