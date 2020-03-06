【專家點評】古勝：跟炒騰訊 點解要小心？
2020年03月06日 07:30
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環球央行減息大合奏，市場似乎對各國放水救經濟相當有信心，港股昨日(周四)亦配合成交大升545點，重越10日線收報26,767點，成交額高逾1,300億港元，有望挑戰20日線27,127點。
不過話說回頭，當年2008年金融海嘯來襲，美國率先放水解決流動性問題，其後歐盟、中國、日本相繼加入量化寬鬆大軍，刻下放水已有10多年，同一招數係咪仲有用？諗深一層，若然每逢經濟危機都可以靠放水解決，咁又使乜有經濟學、財政管理？因此，老古都係認為，趁勢跟炒可以，但千祈唔好當真瞓身入市。
恒指要炒上，首先就要推高騰訊控股(00700)。果不期然，尋日騰訊炒高3%收報406.2蚊。照睇近日趨勢，騰訊目前沿去年12月至今的升軌向上，目前企穩所有日線之上，短線可望升穿前頂420蚊水平，惟目前RSI現背馳，且昨日沽空額大增至逾31億元，短線只宜小注，向下跌穿390蚊就要嚴守止蝕。
東網財經專欄作者 古勝
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