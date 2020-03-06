【專家點評】古勝：跟炒騰訊　點解要小心？

環球央行減息大合奏，市場似乎對各國放水救經濟相當有信心，港股昨日(周四)亦配合成交大升545點，重越10日線收報26,767點，成交額高逾1,300億港元，有望挑戰20日線27,127點。

不過話說回頭，當年2008年金融海嘯來襲，美國率先放水解決流動性問題，其後歐盟、中國、日本相繼加入量化寬鬆大軍，刻下放水已有10多年，同一招數係咪仲有用？諗深一層，若然每逢經濟危機都可以靠放水解決，咁又使乜有經濟學、財政管理？因此，老古都係認為，趁勢跟炒可以，但千祈唔好當真瞓身入市。

東網財經專欄作者 古勝

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