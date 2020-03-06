新冠肺炎：偉易達料首3個月內地產能損失約三分一

延長的農曆新年假期於今年2月10日結束後，集團在中國大陸的工廠已開始分階段復工。因大量國內工人延遲返回工作崗位，導致集團回復正常運作的進度較平常慢。此外，集團多個位於內地的供應商在延長農曆新年假期結束後未有即時復工，令供應鏈中斷。

根據目前資料，集團已開始加快生產活動，預期於今年首3個月在內地的產能將會損失約三分之一。一直以來，每年首3個月是集團業務的付運淡季，故預期截至本年3月31日止財政年度的集團收入，將與2019財政年度相約，較集團於2019年11月11日公布中期業績時的預期為低。

集團預期，旗下內地工廠將於本年4月回復正常產能，但將取決於疫情的發展，以及供應鏈的恢復進度。公司基本條件穩健，擁有強勁的資產負債表及市場領導地位，並有足夠能力應對當前不穩及複雜的環境。

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