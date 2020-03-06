【市前重點睇】美股又瀉近千點 日圓飆上106關

●美匯指數跌至96.82，港匯企7.7713，離岸人民幣(CNH)低見6.9426，美元兌日圓處106.16，歐元升上1.1227，英鎊高見1.2959。金價飆至1,671美元。油價跌約2%，布油跌穿50美元，紐油下試46美元。道指期貨升百點。俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指挫逾300點。

●國際金融協會(IIF)稱，由於新冠肺炎病毒破壞了供應鏈和服務業，今年全球經濟增長可能僅接近1%，遠低於去年的2.6%，創2008年金融危機以來最低迷的表現。

●資金湧入債市避險，10年期美國國債孳息率再創新低，曾跌至0.8976厘，收報0.912厘，瀉14.02點子。

●有「新債王」之稱的Doubleline Capital行政總裁岡拉克接受訪問時表示，聯儲局早前減息是恐慌的舉動，相信息口短期內將進一步降至零。

●美國勞工部公布，上周首次申領失業救濟人數減少3,000個，至21.6萬個，與市場預期的21.5萬個相若。

●美國1月份工廠訂單跌0.5%，跌幅大過市場預期的0.1%。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報26,421點，跌345點或1.31%。

●即月恒生指數夜期收報26,434點，跌269點，低水334點，成交39,744張。

●紐約期金收報每安士1,668美元，升25美元或1.5%，創2月24日以來收市新高。

●紐約期油收報每桶45.9美元，跌88美仙或1.9%；布蘭特期油收報每桶49.99美元，跌1.14美元或2.2%，創自2017年7月24日以來收市新低。

●國際航空運輸協會(IATA)警告，整個行業今年的乘客收入損失將介乎630億至1,130億美元(約4,914億至8,814億港元)，相當於逾10年前金融海嘯時的水平，並意味收入將較2019年減少19%。

●歐洲央行前行長特里謝表示，本周如果全球協同減息，可能會引發恐慌，而且是沒有必要的。

●意大利將推出75億歐元的刺激方案來應對新冠肺炎疫情。

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