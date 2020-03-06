【股民熱話】港股將現寒冬前的瘋狂？

周四(5日)為中國節氣中的「驚蟄」，蛇蟲鼠蟻都結束冬眠空巢而出！港股都好熱鬧，恒指反彈545點，收報26,767點，成交達到1,326億元。說美國經濟差，中國經濟更差，香港經濟更更更差，但港股表現看不出「差」的由來，到底是甚麼一回事？

首先，美國聯儲局突然減息半厘，從債市表現來推斷，市場預計3月中旬會議再減息的機會高，4月底的會議亦有機會再減息，下周歐洲央行亦有機會象徵式減息行動(雖然如今已處負利率狀態)。全球央行強力減息，為經濟打「激素針」，市場流動性充裕，確有利短期股市等資產市場氣氛。

其次是，市場在憧憬內地即將降準甚至減息，並推出大規模財政刺激措施，配合寬鬆貨幣政策，催谷第二季經濟全面復常，故見A股滬綜指重上三千點關，短期有望繼續向好，為市道營造利好影響。

第三，當外圍大部分央行都在放水救火，將迫使港府多做點實事，包括考慮放寬樓市辣招，為經濟注入活水，股市先行一步。

以上三大理由，都係近日好友借勢上攻的動力來源。簡單而言，經濟愈差，各地政府愈要諗計出招刺激，股市喺「水」源充足之下，利淡因素當睇唔到，卻瘋狂炒作政策預期，透支疫後經濟復甦的效應。

對於這個現象，筆者誠然不覺是好事。一則相對於2008年，今時今日美國可以再減息的空間實在有限，焉能期望能出現2008年救市一役後的黃金十年？再講，如今香港面對內部政經不和、外部中美角力，以及內地經濟大傷元氣，發展條件與2008年一役相比難同日而語。港股在目前的基本因素下，要大升，除了用「瘋狂」二字形容，沒有其他！

短期受惠減息放水潮，風險愈高的高負債股，會愈當旺，皆因炒作減息有助減少利息支出，對於惡劣的經營數字視若無睹，反而傳統產業如銀行就會面對利差收窄和不良貸款的壓力，勿沾手。

身處滅亡前的瘋狂，到底這個人為升市，可以為時多久，走多遠，筆者都沒有水晶球。只有說，面對這個「反智」的市況，股民要自己計自己數，切忌愈升愈加注，免得一個大反轉，冇得留低！

東網財經專欄作者 帥哥

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