【股市估市】陳樂怡：5G建設板塊今年續強

環球央行接連採取行動應對新冠肺炎疫情，繼美國聯儲局緊急減息半厘之後，加拿大央行亦宣布減息半厘，減息潮有望為股票市場帶來支持。另方面，美國總統競選消息使市場波動，前副總統拜登在民主黨的「超級星期二」初選逆轉大勝，其路線相對溫和，選情壓倒立場左傾的桑德斯，消息進一步紓緩美股緊張情緒。

展望港股，相對中國境外，中國疫情回穩，再加上穩定經濟政策支持下，中資股有望跑出。恒指一度反彈升破10天線，但步入3月業績期，在疫情影響之下，企業盈利指引料偏向審慎，或將限制大市升幅，恒指阻力位在27,000點。

市場避險情緒降溫，金價回落至1,638美元水平。然而，主要央行放寬貨幣政策，貨幣貶值壓力日增，將會加大黃金保值需求。加上，疫情尚在全球蔓延，投資情緒仍然相當敏感，存在對沖風險的需要。建議投資者逢低吸納黃金相關資產。除了黃金之外，在低息環境下，業務穩健的高息股吸引力增加，值得投資者跟進。

此外，智能手機的終端需求，以至手機生產及新機發布均受到疫情影響，內地首季智能手機出貨量料會大幅減少。據信通院的資料顯示，1月中國智能手機出貨量按年大減37%。目前手機設備股宜觀望，後市仍要視乎行業整體復工復產進度，以及需求恢復進展。縱使5G手機發布料會受阻，但在內地官方推動及5G應用情景增加的情況下，5G建設不容放慢。

內地早前在會議中提到，加快5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設進度，而且2020年本為5G商用年，5G投資料會增速，市傳三大電訊商的5G二期招標將於4月啟動，料會推動5G建設項目，預期今年續為強勢板塊。

(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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