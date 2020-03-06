新冠肺炎：日韓澳股挫1%至2%

市場再次憂慮新冠肺炎疫情「大爆發」，美股三大指數收挫逾3%；亞洲主要股市包括日股、韓股及澳股均挫近2%。

日本日經225指數早段最多下挫365點或1.7%，低見20,963點，跌穿21,000點。板塊方面，金融、地產及能源股全線跌逾2%。個股中，野村、鈴木汽車及新日本製鐵皆挫逾3%。

韓股向下走，南韓首爾綜合指數曾跌35點或1.7%，報2,049點。個股中，雙龍石油及大韓航空跌超過3%，而三星電子亦跌1%。

澳洲悉尼普通股指數一度跌126點或近2%，報6,345點。板塊方面，地產股跌1%，金融及資訊技術股跌逾2%。個股中，Byron Energy及Paragon Care下挫6%至7%。

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