澳洲樓市看俏　墨爾本全新公寓首期僅24萬港元

近年澳洲貨幣持續低水，樓價穩定上升，令該國物業市場成為海外資金的投資首選，其中主要城市墨爾本更獲滙豐銀行看好，料該城市今年樓價將錄超過10%的升幅，相信可繼續吸引資金流入。新一期Ray White推介的墨爾本一線華人區Doncaster的全新公寓Summit，售價最平的入場單位約240萬港元，首期只需繳付樓價的一成，僅約24萬港元。

Ray White銷售總監許嘉宇表示，全新高端公寓項目Summit的所在地，為早年香港移民聚居的地區Doncaster，地勢居高，可享開揚城市風光，更擁有「風水寶地」美譽，受華人及一眾港人追捧。

區內配套齊全，設有大型購物中心Westfield，與項目步程距離僅2分鐘，而開車5分鐘則到達墨爾本最大華人區Box Hill。項目同時位處名校網區，周邊位置設有多家著名學府，包括Birralee Primary School、Doncaster Secondary Colleage及Primary School，同時也臨近University of Melbourne墨爾本大學、Deakin University迪肯大學及Monash University，多年來備受當地港人以及留學生追捧。

Summit預計將會吸引不少來自區內及海外的捧場客，項目提供多元化戶型，包括一房至三房戶，更設有罕見的Loft複式單位。項目一房戶實用面積666至670方呎，兩房戶則為818至1,277方呎，至於三房戶介乎1,090至2,655方呎。

最平的單位售價為約240萬港元，首期只需繳付樓價的一成，所有單位均提供車位，買家可獲贈全屋窗簾，發展商更會為海外買家繳付海外買家申請費(FIRB)申請費。此外，由於項目興建進度良好，預計買家可以在今年年底前收標。

他又指出，目前Doncaster獨立屋中位數已突破百萬澳元，價格過高令很多當地年輕家庭未必負擔得起，故此Summit正可讓他們以優惠的價錢達成「上車夢」。

該樓盤未來前景及升值潛力不容忽視。許氏表示，樓盤所在地距離離墨爾本市中心約20分鐘車程，交通四通八達，而當地政府計劃斥資500億澳元打造的一條貫穿墨爾本外城區各大火車站的超級火車線，新火車線路更將會落戶Doncaster，預計將令區內房產售價爆發力逐步擴大。

問及澳洲樓市走勢，許嘉宇表示，自去年年中澳洲大選完結後，該國樓市進入強勁的上升勢頭，其中去年第四季墨爾本樓價更錄得6%的漲幅。他又指出，今年該國各大首府城市樓價繼續保持上升動力，一月份全線向上，而墨爾本更獲大型金融機構滙豐銀行提高一倍升幅預測，料該城市今年可錄得10%至14%的樓價增長。

他表示，目前全球經濟狀況充斥不明朗因素，世界各地的投資者正在尋找穩健的投資機會，認為現時澳元已處於極低水平，匯率跌至近十年的新低，相信可吸引海外資金流入。

他又表示，Doncaster的住宅物業市場與跟香港藍籌屋苑一樣，住戶以中產家庭為主，屬傳統住宅區，區內約一半樓宇已經供斷樓，反映業主防守力強。他又補充，區內人口分布中，有兩成為單身人士，該類單身人士料由區內本地家庭衍生出來，反映即使沒有外來需求，該區本身已有不少來自當地家庭的購買力，料抗跌力不俗。

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墨爾本 Summit Doncaster 展銷會

日期: 3月7至8日 (周六至周日)

時間：上午11時至下午7時 (周六、日)

地點: The Balmoral Display Gallery尖沙咀星光行16樓1633室

免費投資講座

主題: 墨爾本樓價升幅領先全國-最新上車攻略

時間：下午3時

電話：2376 1088