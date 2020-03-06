【專家視野】麥嘉嘉：人民幣靠穩 利好港股

美國聯儲局日前召開緊急會議，並宣布減息二分一厘，加上該局對經濟前景憂慮的言詞，令金融市場擔心經濟衰退風險上升，引發恐慌拋售風險資產。繼馬來西亞及澳洲宣布減息後，聯儲局的寬鬆貨幣政策取向料帶動其他央行相繼跟隨。美國減息力度增加，料美元將繼續偏軟，為人民幣提供支持，而穩定的人民幣匯率及內地相繼推出刺激政策為港股提供承托。根據歷史數據，如果人民幣匯率保持穩定，港股亦相對處於穩健狀態。

截至去年底，於香港上市的內地公司市值佔比達七成以上，成交佔逾八成，反映人民幣匯率對海外投資者的偏好有重要影響。另方面，人民幣匯率亦反映投資者對內地經濟前景的看法。隨着內地新冠肺炎疫情逐漸受控，人民幣過去兩周反彈約1.5%，反映投資者對中國基本面逐步恢復信心。在減息降準及加大財政支持力度預期，以及穩定的人民幣支持下，港股於現水平不宜過分悲觀，資金料於不同板塊間輪動。

板塊方面，內地政府致力達成今年經濟增長目標，最直接的方法為推動基建發展。據中國財政部數字，今年首兩個月地方政府發行債券1.22萬億元人民幣，按年增長76%，其中，專項債券按年升1.9倍，預計基建板塊將直接受惠財政政策支持。另外，疫情過後料內地政府將推出穩定消費措施，筆者認為對於必需品消費的需求反彈力度，將會優於可選消費品。因此，內需板塊宜開始多加關注。最後，筆者看好科技板塊中的線上服務及軟件商多於硬件製造及供應。在疫情影響全球供應鏈程度未明之前，設備及硬件供應暫時持觀望。

靈活地管理投資組合為現時多變市況下之關鍵，在防禦性策略方面，建議持有美國國債以抵禦再次出現的恐慌拋售，同時亦可部分加入中國政府債券，享受較高的孳息率。此外，低息環境持續，資金續尋找具質素的高收益資產。亞洲地區經濟基本面仍然穩健，違約風險仍處於可控水平，其高收益債券料能成為資金吸納對象。

(筆者為證監會持牌人，並無持有上述股票。)

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