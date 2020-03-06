新冠肺炎：卡普蘭指疫情發展將成再次減息關鍵因素

美國達拉斯聯邦儲備銀行行長卡普蘭表示，新冠肺炎疫情在美國的擴散形勢，將成為他在本月聯儲局政策會議上考慮是否需要再次降息時的一個重要考量因素。

他稱，「我將非常、非常仔細地關注確診病例的發展路徑」，拭目以待未來10天或兩周的疫情實際發展情況。這將是一個關鍵因素，他會用來判斷合適的下一步行動或是否可以再等等。

對於聯儲局周二(3日)突然宣布緊急減息0.5厘，卡普蘭表示支持，稱投資者愈來愈擔憂疫情爆發可能使美國創紀錄的經濟擴張陷入停滯。

隨着疫情在美國繼續傳播，投資者的信心已經動搖。美國股市本周劇烈震盪，市場預期聯儲局在3月17至18日的政策會議上將再次宣布減息。

－－－－－－