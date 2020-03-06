【雪上加霜】疫情衝擊樓市　3千經紀恐飯碗不保

香港樓市面對重大下行壓力，地產代理行業首當其衝成為犧牲品。有業界人士表示，疲弱的市況受到新冠肺炎衝擊雪上加霜，若惡劣情況持續多兩至三個月，估計屆時市場上的代理分行及從業員人數，將會較去年中大幅減少約700間及3000人。

香港房地產代理聯會榮譽主席郭德亮表示，自去年中出現反修例事件，已導致樓市交投量大幅減少，而今年一月更出現新冠肺炎大爆發，他坦言：「過去兩個月有九成地產代理行都要蝕本，餘下一成都係剛好歸本」，除非疫情有明顯改善，否則情況會持續。

他又指出，目前樓市買賣宗數極低，十個代理要爭一張單，而且租賃市場淡靜，僅為正常市況下的一半，他形容「依家租都做唔到，全行飯碗已經打爛晒」。郭氏認為，為了保障業界生計，建議政府應及時推出措施，包括減低住宅物業按揭成數，以及撤走各類樓市辣招，推升樓市交投，以調控經濟。

事實上，個別大型代理行已出現虧本。利嘉閣總裁廖偉強日前指出，該公司2月份佣金收入只有約8,000萬元，再創兩年單月新低紀錄，並出現虧損。為應對疫市，公司貫徹削減部分租金較高的分店，有零星的貴租分行落實關閉。

據地產代理監管局資料，截至2月底代理分行共6,978間，較1月再少14間，已連跌4個月，為20個月的低位。

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