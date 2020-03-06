銀行巨額資金苦無出路　恐加速美債息邁向零水平

美國國債上漲，導致孳息率下跌至紀錄低位，10年期國債殖利率周四(5日)首次跌穿0.9厘。不過，華爾街認為美債息有進一步跌至零的可能，而當中除受新冠肺炎疫情影響外，銀行的操作成為關鍵催化劑。

【銀行巨額資金苦無出路】

根據聯儲局的數據，美國的商業銀行資產有約10%或約1.8萬億美元，是現金，既未借出也未投資。

FHN Financial首席經濟學家Chris Low指出，如新冠肺炎疫情的蔓延引發經濟衰退，堆積如山的資金有可能增加1倍以上。而目前大部分銀行及信用合作社都「忍手」，資金凍結在場外，除美國國債外，他們的現金出路有限。

Low稱，美國政府債務的歷史性強勢，表明銀行已經在將有關現金投入使用。而隨着投資者尋求避險而買入，10年期國債殖利率周四再創新低。

Mischler Financial的Tony Farren與Low齊認為，銀行和其他投資者退出現金的額外動力，可能會在幾周內將部分期限的孳息率推向零。聯儲局將現金定義為包括庫存現金，收款過程中的資金，以及在存款機構和聯儲局銀行的餘額。

此外，投資公司DA Davidson＆Co在西雅圖的的固定收益交易副總裁Mary Ann Hurley亦聽說，有大量現金在尋找安身之處，預期美債孳息率將很快達到零或負數，可能是在6或7月發生。

不過，華爾街看法存在分歧。資深的市場觀察者如Jack Malvey和Scott Minerd，早已預言美國國債將加入世界上14萬億美元負收益證券的之列。但貝萊德和高盛集團等公司則認為可能性很小。

【美債息降至零不是夢】

事實上，過去幾周美債孳息率下跌的速度表明，不能排除進一步降至零的情況。10年期國債孳息率較1月達到的2020年高位，已經下降約1個百分點。

在Hurley、Farren和Low看來，孳息率曲線上可能最迅速滑向零的部分是2年、3年或5年期殖利率。由於交易商預計聯儲局更深度降息，3個期限的孳息率周四都下跌至多年低位。

聯儲局周二(3日)突然宣布緊急降息0.5厘，到1至1.25厘的目標區間。期貨計入到年中進一步寬鬆將近75點子。

康涅狄格州斯坦福德的經紀交易商Mischler的常務董事Farren表示，3年期和5年期吸引了那些需要孳息率、但又不想被鎖定在更長期限內的投資者。3年期孳息率從未低於0.27厘，而5年期的歷史最低位是0.53厘，2年期的最低紀錄是0.14厘。

Farren指出，即使沒有金融海嘯期間出現的那種市場壓力，本周孳息率還是下降。如果再次出現這種動盪，可能會導致孳息率迅速下降。

美國聯儲局將於3月17至18日舉行議息會議，Farren料3年期和5年期美孳息或在會議之前已降至零，更稱「看到近期的情況，我不能排除任何可能。」

－－－－－－