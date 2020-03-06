港股格局：姚浩然料兩萬六關有支持 港鐵唔值博！
2020年03月06日 10:13
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時富資產管理董事總經理姚浩然表示，短期美股將繼續受新冠肺炎疫情影響出現大波幅，但若果疫情稍後時間受控，在各國央行相繼減息下，資金或追逐風險資產，屆時美股將回升。
港股方面，他認為恒指在26,000點支持力頗強，阻力位在26,800點，料在26,200點至26,700點上落。現階時屬炒股不炒市，國策推動及較少受疫情影響的板塊，將繼續受惠。反之，美國減息將令金融股淨息差收窄，甚至出現壞帳風險。
至於內房股，他分析雖然近期銷售金額下跌，但屬預期之內。他又提到，揀內房股有幾大原則，包括：要揀有較好現金流、揀在大灣區土儲較多，或有物管分拆主題、以及財務控制較強的公司。若採用以上原則揀股，他建議散戶可吼融創中國(01918)。
港鐵(00066)去年賺119.32億元，按年下跌25.46%，每股派末期息0.98元，可以股代息。全年合共派息1.23元，按年上升2.5%。他指業績不算特別理想，又指集團今年營運面臨挑戰，料股價短期欠動力，值博率不高，若想趁低息吸納收息股，倒不如直接揀有3厘息率的公用股。
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