港股格局：姚浩然料兩萬六關有支持　港鐵唔值博！

時富資產管理董事總經理姚浩然表示，短期美股將繼續受新冠肺炎疫情影響出現大波幅，但若果疫情稍後時間受控，在各國央行相繼減息下，資金或追逐風險資產，屆時美股將回升。

港股方面，他認為恒指在26,000點支持力頗強，阻力位在26,800點，料在26,200點至26,700點上落。現階時屬炒股不炒市，國策推動及較少受疫情影響的板塊，將繼續受惠。反之，美國減息將令金融股淨息差收窄，甚至出現壞帳風險。

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