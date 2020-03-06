港股格局：蘇沛豐指26000點有支持

美股周四再度大跌，恒指周五早間亦跟跌逾500點，至26,200點邊。

招銀國際研究部策略師蘇沛豐表示，按過往經驗，每逢美國聯儲局突然減息，美股都不會立即見底，料今次亦不例外，短線波幅續大，港股亦會受影響。視乎新冠肺炎疫情擴散情況，恒指向上有機會反彈至27,200點，下方支持看26,000點，倘若疫情未受控繼續惡化，後市或要試25,000點。

他指投資者可揀選個別板塊尋找投資機會，例如個別5G、機械設備、水泥股較為看好；受惠息口向下的本地地產股只宜博反彈；至於收息股則要看清業務性質和地區去決定是否投資。

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