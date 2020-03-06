【外匯點評】陳健豪：美匯指數跌至支持位
2020年03月06日 10:30
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艾德證券董事總經理陳健豪表示，市場繼續避險，美股及美元繼續下跌，避險資金湧入美國國債，美國10年期債息再次跌穿歷史低位至 0.832%，遠低於之前的低位1.325%，亦比起2018年10月創下近年高位3.25%下跌足足72%，而30年期債息跌至1.46%。
隨着歐元反彈至1.12水平，美匯指數亦連續兩星期至96.48，距離去年12月底低位96.36不遠，亦幾乎抹去了2020年的全部升幅。
加拿大央行周三跟隨美聯儲減息0.5%後，市場預期其還有進一步減息空間，加元表現疲弱，幫助推升美元/加元繼續向上，當時市場4次測試過1.3310後向上，此位已相當關鍵，可考慮再次於1.3350買入，跌穿1.3310止蝕，目標1.3460甚至1.3500。
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