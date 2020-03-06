標普：亞太區今年經濟增長嘯後最弱　疫情導致1.6萬億損失

新冠肺炎疫情爆發衝擊全球經濟，國際評級機構標普估計，疫情可能拖累今年亞太區經濟增長放緩至4%，是自全球金融海嘯以來的最低水平，年底或出現U形復甦，但整體經濟損失或高達2,110億美元(約1.64萬億港元)。

標普認為，亞太區的前景暗淡，主要是由於疫情在全球範圍內的傳播，當中最受影響的經濟體仍然是香港、新加坡和泰國，因當地人流眾多，供應鏈渠道也很大，雖然財政政策有助緩解衝擊，但不會緩解急劇的下滑。因此，預期香港經濟將在今年收縮0.8%，新加坡持平，泰國經濟增長可能放緩至1.6%。

此外，標普認為澳洲經濟亦相當脆弱，料今年經濟增長大幅放緩至1.2%，因澳洲受災最嚴重的部門僱用了大量工人，這將削弱勞動力市場和消費者信心。而服務業幾乎佔住宿和餐飲業就業的80%，對旅遊業和可支配的消費者支出敏感，僅此一項就佔7%以上。該機構又預計澳洲央行將再次減息至0.25厘。

該行指出，日本及南韓經濟受新冠肺炎的影響後未明朗，當地民眾開始避免聚集，將嚴重打擊消費，前景偏向悲觀。該行預期日本今年經濟收縮0.4%；南韓增長將放緩至1.1%。至於中國，由於復工緩慢，而美國和歐洲的增長放緩將加劇外部不利因素，今年經濟增長將放緩至4.8%。

不過，標普並沒有下調印尼、馬來西亞、菲律賓及印度等新興市場國家的增長預測，認為該些國家報告的病毒感染率仍然很低。但警告如果病例數量低是因為篩檢不足、或是這些國家陷入連鎖金融危機，那麼前景可能會迅速惡化。

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