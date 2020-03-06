【專家樓評】李志成：樓價指數將持續調整？

新一份《財政預算案》早前出爐，提出將由按揭證券有限公司推出上限1,000萬港元、總貸款額為10億元的定息按揭貸款試驗計劃，最低年利率2.75厘，定息年期長達10年或以上。

雖然利率比現時市面上銀行普遍提供的2.5厘實際按息為高，對業主吸引力未必太大，不過措施能為市民提供更多按揭選擇，有助穩定供樓人士每月按揭支出，減低面對利率波動的風險，以免將來加息周期來臨時失預算，亦有助本港發展長遠穩定的按揭市場。不過提醒置業人士留意有關計劃的條款，例如轉按罰息細則、會否提供現金回贈等，做個精明業主。

為了解市民在財案後的置業意向，香港置業第二年進行「財政預算案後置業意向」調查，結果顯示，超過6成半受訪者認為有受惠於財案相關政策，比例按年顯著增加，反映不少人認為「派糖」等紓困措施切合其需要，亦有超過6成受訪者認為「定息按揭貸款」會令置業人士受惠，而對於政府未有為樓市「加辣」或者「減辣」，就有近半數人認為沒有影響其置業信心。

樓價方面，差餉物業估價署數據顯示，1月份私人住宅售價指數按月下跌約0.18%，已連跌兩個月，按年仍錄升幅。值得注意的是，有關數字有滯後，未完全反映新冠肺炎疫情的影響，主要反映12月樓市略為靠穩的市況，所以樓價跌幅有收窄。疫情陰霾下，二手減價成交增加，預計2月份樓價指數將繼續調整。

香港置業行政總裁 李志成

－－－－－－