新冠肺炎：全球每季貿易大減2.5萬億元！傷過中美貿易戰

安聯保險研究顯示，新冠肺炎疫情流行期間，病毒傳播和政府試圖遏制病毒的努力，可能導致每個季度全球貿易減少約3,200億美元(約2.49萬億港元)，較中美貿易爭端造成的損失還要更多。

研究指出，根據貿易量計算，第一季貿易量可能按年收縮2.5%，並在截至6月份的3個月內繼續萎縮。安聯保險首席經濟學家Ludovic Subran指出，這意味着在一個季度之內，全球貿易已遭受2019年中國和美國之間全年貿易戰的衝擊。

假設在「V形復甦情境」下，貿易量應在2020年下半年恢復，並且全年增長0.4%。但以美元計算，由於大宗商品價格下跌，以及「在高度不確定性的背景下美元升值」，2020年全球貿易可能會像2019年一樣收縮。

報告稱，航運和旅遊業等商品和服務貿易指標暴跌，在過去的4周內，由中國出發的貨船數量下挫近50%，而旅遊業可能蒙受1,250億美元(約9,750萬億港元)的損失。

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