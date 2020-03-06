【專家樓評】汪敦敬：三大理由　港樓市可迅速復原

美國股市大跌，這與香港地產有甚麼關係？原來全世界的經濟已經是一體及互相影響的。第一個影響是，美國在這段時間大幅減息，對我們而言是一個好消息，因為香港的息口基礎會低了，更加重要是平息年代會持續，這對房地產或者做生意，甚至創業者來說是一個正面的因素。

第二個影響是，在泡沫經濟之下的美國，可能會進入一個大熊市，如果預測正確，筆者相信大量資金會在下一個回合湧來相對上較穩陣的中國及香港市場。

當然在更加宏觀及有利的因素下，包括在疫情之後，中國的經濟表現會進一步受到世界各國的認同，尤其是歐洲、日韓等傳統的美國盟友，如果他們之後與中國的合作更為密切、互信，在整個營商環境來說，各位要好好掌握有關的轉變！

以上的轉變也會影響香港的房地產市場，資金充裕令到房地產投資更有利。中國式經濟在世界各地受歡迎及可信，亦會令到香港的營商環境加快復原！筆者認為下半年房地產及零售業都會有相當樂觀的表現。

祥益地產總裁 汪敦敬

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