【深度解構】央行息率減無可減　要救經濟仲有乜計？

新冠肺炎疫情持續擴散引發不安，市場憧憬全球央行減息救經濟，不過並非所有國家都符合減息要求，央行須另闢政策選項以應對疫情影響。

【部分央行利率已減無可減】

雖然減息是最有效刺激經濟的貨幣工具，但歐洲央行、英倫銀行及日本央行均暗示在研有助於中小企業的定向措施，主要由於大部分央行的利率已減無可減！目前歐洲及日本央行均已實施負利率，英倫銀行利率亦已經達0.75厘。如果跟進聯儲局本周緊急降息0.5厘的舉動，將接近降息的極限。

更重要的是，大部分央行都意識到聯儲局的行動不足以緩解市場對疫情的不安，那些更依賴銀行貸款而非市場融資的經濟部門正受到疫情衝擊。這些企業面臨着可能超出負擔能力的損失。瑞銀全球首席經濟學家Paul Donovan指出，企業需要得到克服短期現金流問題的幫助。

【推貸款計劃救企業】

亞太區方面，外電引述消息指出，日本央行已在針對有關問題制訂新措施，可能考慮本月推出幫助受疫情影響企業的新貸款計劃。

南韓央行上周出乎意料保持基準利率不變，稱可以通過向企業提供直接支持，包括提高低息貸款上限來更有效地緩解疫情影響。

印尼今年迄今已降息一次，但也把部分火力放到調降銀行存款準備金率以釋放更多信貸資金上。

歐洲方面，歐洲央行行長拉加德承諾採取「適當而有針對性的」應對措施，意味央行還將考慮其他做法。投資者預計下周會議將降息0.1厘。

值得注意的是，歐洲央行已有一項向銀行提供3年期貸款的計劃，下一輪將於本月實施。央行可能進一步優惠條款規定，或另外給出信貸額度，以特別鼓勵向受疫情影響的企業提供貸款。不過，落實這些修改將需要一些時間。

【放鬆監管釋放信貸資金】

雖然歐洲央行秉持「銀行能迅速處理不良債務，最終將變得更強大」的觀點，不過，意大利銀行業協會所敦促，歐洲央行的銀行監督部門可以通過放寬不良貸款撥備規定以緩解危機，以釋放更多信貸資金。

【央行與政府攜手抗疫】

然而，隨着疫情急速擴散，單靠央行出招抗疫似乎不夠作為。即將上任的英倫銀行行長Andrew Bailey呼籲議員與財政部攜手合作，應對病毒帶來的經濟影響。

Bailey建議，需要「某種供應鏈融資」以減輕衝擊，但未有提供更多細節。另強調，除降息外，央行還可以使用許多工具。

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