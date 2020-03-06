「疫」市奇葩！中國交易者開啟輕鬆賺錢模式

外國傳媒報道，全球市場陷入風雨飄搖，央行匆匆出手阻止恐慌蔓延，但在中國這個受新冠病毒疫情影響最大的國家，交易人士正迎來好時候。

短短一個多月時間，衡量滬深兩市股票的一項指數上漲了14%，周四(5日)收於兩年高位。伴隨投資者高追科技股，一隻以5G題材為主的交易所買賣基金(ETF)數日內流入20億美元資金。在對回報最大化的追求驅使下，股票槓桿和單日成交額雙雙超過1萬億元人民幣，均接近四年高位。國債同樣大漲，10年期國債孳息率逼近2002年以來最低水平。

回看一個月前，情況截然不同，當時全國各地的工廠還因新冠疫情而停工，所有城市都在採取隔離措施，股市遭遇數年來最激烈的沽盤打壓。

中國應對疫情的迅速行動，幫助人們恢復了信心，疫情最嚴重的湖北省以外新增感染人數已經在下降。一系列寬鬆措施確保了市場流動性充裕，一項同業拆借成本衡量指標跌至近十年以來最低水平。推動市場反彈的另一個動力是：政府可能出台類似全球金融危機之後，那樣的大規模財政刺激措施。

結果是，在全球股市大跌，恐慌情緒彌漫之際，中國投資者的投機交易卻急劇增多。這使滬綜指在本周問鼎全球最佳股市。

SEB AB亞洲策略負責人Eugenia Victorino周四在報告中寫道，中國股票在近期全球風險資產動盪中提供了對沖工具，仍然相信短期內中國股市具有韌性。她建議做好中國股票期貨，目標是進一步上漲16%。

就目前而言，投資者相信政府能像近幾十年來歷次危機發生時一樣，帶領國家轉危為安。當趨勢出現時，中國大約1.6億散戶投資者是一股不容小覷的強大力量，這從他們湧入新的股票公募基金和ETF中可見一斑。

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