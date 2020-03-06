【專家樓評】陳坤興：新盤市場即將回暖

新型冠狀病毒在全球持續擴散，疫情對本地經濟影響亦逐步浮現，樓市交投顯著回落，上月本地新盤市場更跌至谷底。據Q房網香港數據研究中心的統計，上月整體新盤銷售跌至只有349伙，較對上一個月的1,179伙急挫逾七成，單月銷量更跌至自2016年2月以來的4年新低。

不過近日部分發展商已「靜極思動」，重新啟動新一輪的推盤攻勢。加上美國剛宣布減息半厘，雖然本地銀行未有跟隨，但低息環境勢必持續，相信等待疫情得以穩定下來後，發展商亦會陸續推出新盤應市，料本月新盤市場勢必活躍起來。配合財政預算案推出定息按揭，讓買家在承辦按揭時有更多選擇，本月新盤銷售亦會大幅增加。

Q房網香港董事總經理 陳坤興

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