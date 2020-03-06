強弩之末？逾七成新債出現大股東套現減持

外國傳媒報道，數據顯示，滬深兩市今年以來已有至少37家公司新發可轉債上市交易，其中超過七成被公司大股東短期內套現減持。以東方財富為例，公司實際控制人其實於2月14日至17日，出售了面值為7.3億元人民幣(下同)的可轉債「東財轉2」，以2月17日收市價估算，獲利兩億元以上，這僅佔他當時持有的半數不到；璞泰來實控人在可轉債上市後分3次清倉了可轉債，總計獲利超過1億元。

上市公司發行可轉債時，公司現有股東擁有優先配售權，這使得大股東可以以100元面值認購較大佔有率。今年可轉債市場延續火爆，機構和公眾投資者認購踴躍，新債上市當日往往能收獲20%左右的漲幅。大股東短線賣出就可以鎖定豐厚盈利，且與股票不同的是，轉債減持毋須提前進行披露。

有分析指，今年轉債市場整體表現非常好，上市價格也就水漲船高，進而推升大股東套現的收益和動力，股東套現行為並沒有違背相關的法律法規，市場也仍可以消化。

隨着A股在春節後逐步向上，標普中國可轉債指數一度創下逾4年以來最高。有基金經理此前亦表示，儘管轉債市場相對於正股溢價提高，但在對應正股仍有上漲預期的情況下，可轉債市場需求依然強勁。上述「東財轉2」上市不到一個月，本周在二級市場價格已經超過150元。

不過，認購新發可轉債並非穩賺不賠。2018年A股市場低迷疊加供應激增，一度導致不少可轉債出現上市「破底」的現象，而一級市場未能募滿的部分，也不得不由券商完成包銷。

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