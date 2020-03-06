日圓呈強：日本汽車代理指市況太差不敢加價

在避險情緒升溫下，日圓搶高，升破106日圓兌每美元，高見105.76，為去年9月初以來的半年高位。每百日圓兌港元高見7.348。

圓匯呈強，令在香港一批經營日本車和日本時裝公司的入口成本增加，但在香港經濟轉差的同時，成本不能轉嫁，經營更見困難。

香港進出口汽車商會會長、世運汽車集團主席羅少雄表示，圓匯升對於大型進口商的影響較小，因它們一般會與供應商簽一年合約，早已鎖定圓匯匯率在一個區間內。然而對中小型進口商影響較大，若碰巧3月落訂，成本增加無可避免，但又不敢在現時市道下向買家加價，因香港車商過千，競爭激烈，加價會令客戶流失。

他指現時展覽場和停車場的租金貴、市民購買力薄弱，令進口商不敢入太多汽車存貨，部分亦已轉型做寄賣、代辦等，行業內是適者生存，今次經濟低迷或又會淘汰一批車商。

專門採購日本布料的香港牛仔褲舖頭的Full House Denim & Workshop老闆周先生指，新冠肺炎蔓延，全球搶購衛生用品，擾亂日本之物流及運輸程序。「我早喺新年前訂嘅日本時裝物料，近日先到，惟延遲交貨畀客人。但入貨受阻都係小事，但本地人消費意欲大減先慘，近月已經蝕緊錢，相信要捱多一年先見曙光。」

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